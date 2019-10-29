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شؤون فلسطينية

(أمان) يُطالب وزارة المالية بغزة بالإفصاح عن بياناتها المالية

(أمان) يُطالب وزارة المالية بغزة بالإفصاح عن بياناتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة (أمان)، وزارة المالية والتخطيط في غزة، بالإفصاح عن التقارير المالية لديها وتزويده بالبيانات المالية الخاصة بالخطة المعتمدة لعام 2019، ليتمكن الفريق الأهلي من الإطلاع عليها وتحليلها، وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين إدارة المال، مطالباً الوزارة بالمكاشفة عن سياساتها وخططها المالية، حسبما كانت قد تعهدت به التزاماً بمبادئ الشفافية والانفتاح على المواطن.

ولم يتلقَ الفريق الأهلي، أية معلومات حتى اللحظة حول الخطة المالية التي وعدت الوزارة بمشاركتها معه إبان لقائهما في حزيران/ يونيو الماضي، إذ وعدت الأخيرة حينئذ دعوة الفريق للمشاركة في اللقاءات التشاورية المجتمعية؛ لتحديد توجهات خطة 2020 بشأن موازنة غزة.

كما ولم تنشر الوزارة بعد تقاريرها المالية، الأمر الذي يعيق عمل المختصين من الفريق الأهلي، ومنظمات المجتمع المدني والباحثين من تحليل البيانات، وتقديم التوصيات بشأنها.

وفصّل الفريق الأهلي في رسالته للوزارة أهم المعلومات والبيانات المالية التي يرغب بالاطلاع عليها، ابتداءً من السياسة والخطة المالية لوزارة المالية في قطاع غزة، وتوجهاتها العامة، والقرارات الحكومية والقانونية الصادرة ذات العلاقة بإدارة المال العام، وإجراءات إعداد تنفيذ الموازنة لعام 2019، والإيرادات التقديرية لعام 2019، الإيرادات المحلية ( ضريبية وغير ضريبية)، وإجمالي الإيرادات المحلية، كذلك النفقات التقديرية لعام 2019، والرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية والتطويرية، إضافة إلى الإيرادات والنفقات المحققة (الفعلية) للتصف الأول من عام 2018 و 2019 مع بياناتها التفصيلية، مع العجز في الموازنة والمساعدات الخارجية، إضافة إلى التقارير المالية الشهرية أو التقرير النصف سنوي، وتقرير الحساب الختامي لعام 2018. 

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