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من أين انطلقت طائرات عملية البغدادي؟

من أين انطلقت طائرات عملية البغدادي؟
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم (حزب العدالة والتنمية) التركي عمر جليك: "إن الطائرات الأمريكية، التي نفذت عملية تصفية زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، انطلقت من أراضٍ سيطر الجيش التركي عليها في سوريا.

وأوضح جليك، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الاثنين، أن الطائرات انطلقت من منطقة عملية (درع الفرات)، التي نفذتها تركيا شمال سوريا منذ آب/ أغسطس 2016 وحتى آذار/ مارس 2017، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار جليك، إلى أن القوات المسلحة التركية، وفرت التنسيق والدعم اللازمين لمكافحة الإرهاب من لحظة إبلاغها بالعملية.

واعتبر أن مقتل البغدادي، يعد نقطة تحول في جهود مكافحة الإرهاب، إلا أن الخطوات المتبعة ضد تنظيم الدولة، يجب أن تُطبق ضد كافة التنظيمات المسلحة، خاصة (حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الكردية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل زعيم تنظيم الدولة، بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية بمشاركة ثماني مروحيات.

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