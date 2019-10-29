جمعية الملاحين البحريين تنفذ المرحلة الثانية من توزيع الشباك لصيادي بغزة









ويأتي هذا المشروع، كأحد تدخلات الجمعية، بهدف النهوض بواقع القطاع البحرى الفلسطينى.









وجاء تنفيذ المرحلة الثانية، بمرفأ صيادي غزة، وذلك بحضور يوستينا بابيان، نائبة سفير جهمورية بولندا، مكتب المساعدات البولندية، والوفد المرافق لها، ونائب رئيس جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين، القبطان شعبان أبوعصر، والمدير التنفيذي المهندس هشام وافي، ونقيب الصيادين فى قطاع غزة، السيد نزار عياش.

رام الله - دنيا الوطنقامت جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين، أمس اليوم الاثنين، بتنفيذ المرحلة الثانية من توزيع شباك الصيد لعدد 140صياداً من صيادي مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع رفع مستويات الأمن الغذائى لصيادي غزة، من خلال توزيع شباك صيد.