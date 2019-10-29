زلزال قوي يضرب الفلبين ولا مخاوف من تسونامي

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رام الله - دنيا الوطن

هز زلزال بقوة 6.6 درجات، اليوم الثلاثاء، إحدى مناطق جنوب الفلبين، حيث توقعت السلطات وقوع أضرار.



ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد ضرب الزلزال جزيرة مينداناو، في نفس المنطقة التي شهدت زلزالاً مدمراً بداية الشهر.



وكانت الهيئة الأميركية، قد ذكرت في البداية، أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، وقد استبعدت أي تهديد بحدوث تسونامي، وفق ما نقلت (فرانس برس).



وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مناطق من جنوب الفليبين.



وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مروراً بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.