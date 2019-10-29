دولي

رسمياً.. مجلس النواب الأميركي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب

رسمياً.. مجلس النواب الأميركي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد مجلس النواب الأميركي، بعد غدٍ الخميس، أول جلسة تصويت رسمية في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع الديمقراطيون للمضي قدماً في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.

وقال مسؤول ديمقراطي رفيع لوكالة (فرانس برس)، أمس الاثنين: "إن جلسة التصويت سوف "تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة".

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر والجمهوريين أن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

وقالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية: "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين" كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

ومن المرجح، أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار نظراً لأن 228 نائباً ديمقراطياً في الهيئة المؤلفة من 435 عضواً يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.

وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.

وأشارت بيلوسي إلى أن القرار يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مراراً أن المجلس يتجاهلها.

وتابعت بيلوسي قائلة: "نتخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب".

واتخذت بيلوسي، الخصم الرئيسي لترامب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته.

ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق.

وكان كوبرمان قد تقدم بدعوى قضائية، طالب فيها القضاء بإصدار قرار بشأن "الأوامر المتضاربة" من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويرغب الديمقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 تموز/ يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي حثه فيها على التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصباً في مجلس إدارة بوريسما لمدة 5 سنوات حتى نيسان/ أبريل من العام الجاري.

وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب "شفافية" الإجراء، وستجري تصويتاً أولياً عليه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء، وفق ما أعلن رئيس اللجنة جيم ماكغوفرن، وفي حال أقرته اللجنة، سيطرح على التصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.

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