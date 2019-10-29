شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل الأسير أحمد قنبع في جنين

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل الأسير أحمد قنبع في جنين
الأسير أحمد قنبع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (ريشت كان)، أن جنود الجيش الإسرائيلي، وقوات حرس الحدود، أخذوا الليلة قياسات منزل، الأسير أحمد قنبع في جنين، شمال الضفة الغربية.

ووفق القناة، فإن المنزل تم هدمه بالفعل في نيسان/ أبريل 2018، ولكن منذ ذلك الحين أُعيد بناؤه.

وتتهم قوات الاحتلال قنبع، بأنه نفّذ عملية إطلاق النار، التي قتل فيها الحاخام رازئيل شيباخ في كانون الثاني/ يناير 2018، وفق زعمها.




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