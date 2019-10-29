حالة من التوتر تسود الأقصى بعد اقتحام الاحتلال مصلي باب الرحمة





ونقلت الإذاعة أن قوات الاحتلال، اعتقلت حارس المسجد الأقصى، إيهاب أبو غزالة، خلال اقتحام مصلى باب الرحمة.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر، سادت باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، واعتدائها بوحشية على حراس المسجد، واعتقال أحدهم.