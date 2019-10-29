مزهر: آن الأوان لانتخاب قيادة فلسطينية قادرة على حماية المشروع الوطني

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، أن الانتخابات حق دستوري وقانوني للشعب الفلسطيني، مضيفاً: "آن الأوان لانتخاب قيادة فلسطينية، قادرة على قيادة المشروع الوطني لإنهاء الاحتلال".





وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "يجب دعوة الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، أو الأمناء العامين للفصائل؛ ليتم الالتزام بنتاىج الانتخابات، ومعرفة النظام الانتخابي الذي سيعمل الجميع من خلاله، وكذلك معرفة القضاء، الذي سيتم الاحتكام إليه".





وأوضح مزهر، أنه لا مانع لدى الجميع، أن تُجرى انتخابات تشريعية الآن، وفيما بعد انتخابات رئاسية، ولكن الأساس أن يصدر مرسوم رئاسي يتم من خلاله تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.





وأشار إلى أن رؤية الفصائل الثمانية، ممكن أن تكون هي المدخل للبدء بخطوات عملية للذهاب إلى انتخابات، والتخلص من الانقسام والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني.



