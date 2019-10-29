شؤون فلسطينية

السويد تؤيد حركة المقاطعة (BDS) وتؤكد: شرعية ولا تمس بالسامية

السويد تؤيد حركة المقاطعة (BDS) وتؤكد: شرعية ولا تمس بالسامية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آن ليندا: "إن حركة المقاطعة (BDS) شرعية، وأن حكومتنا لا ترى تشابهاً بين نشاطاتها ونشاطات معادية للسامية".

وأضافت آن ليندا، في تصريحات لها بالبرلمان السويدي، أمس الاثنين، وفق ما نشرته صحيفة (يديعوت احرنوت) على موقعها: "إن الحكومة السويدية لا تدعم مقاطعة إسرائيل، ولكنها ترى أن حركة المقاطعة تحمل تعبيراً وحقوقاً في تمثيل مواقفها".

وأشارت إلى أن السويد والاتحاد الأوروبي، يدعمان منظمات المجتمع المدني، التي تعمل بطرق مختلفة؛ لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل من إسرائيل وفلسطين"، معربة عن اعتقادها أن حركة المقاطعة، وسيلة سياسية مشروعة كجزء من صراع سياسي غير عنيف، من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وحرية التعبير، ووقف الاحتلال.

كما أقرت الوزيرة ليندا، في تصريحاتها، أن بلادها تدعم المنظمات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي.

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