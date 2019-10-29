قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق بالضفة الغربية، بالإضافة إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش اعتقلت 15 مواطناً فلسطينياً في مناطق عدة بالضفة الغربية، زاعماً أنه تم ضبط سلاح من نوع (M-16).



إلى قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين، بزعم اقترابهما من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، حيث لم يتم ضبط أي أسلحة معهما، وجرى تحويلهما إلى التحقيق، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.