انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 4.97 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.91 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.