بعد فشله بتشكيل الحكومة.. نتنياهو إلى البيت أم السجن؟

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رام الله - دنيا الوطن - أحمد العشي

بعد فشل بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود)، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أرجع التفوض الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والذي بدوره أعطى تفويض تشكيل الحكومة الى بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض).



من جانب آخر، بدأت قضايا الفساد التي تعرضه لها نتيناهو، تطفو الى السطح مرة أخرى، وخاصة ملفات (1000)، و(2000) و(4000)، وهذا ما قد يعرض نتنياهو للدخول الى السجن.



"دنيا الوطن"، استطلعت آراء بعض المحللين، للتعرف على مصير نتنياهو بعد فشله في تشكيل الحكومة، وتعرضه لقضايا الفساد، وخرجت بالتقرير التالي..



أكد الدكتور ناجي البطة، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سيتجه الى الرهان على فشل بين غانتس في تشكيل الحكومة، وبالتالي يعيد له الرئيس الإسرائيلي التفويض مرة أخرى، ويمكن أن يقوم بلعبة مع ليبرمان بإعطائه المزيد من الصلاحيات في الحكومة المقبلة، لأن كلتة 55 اليمينية مغلقة، وبالتالي اذا دخل ليبرمان بثماني مقاعد سيكون هناك حكومة ضيقة بـ63 مقعداً، لافتا إلى أن نتنياهو سيناور حتى آخر لحظة حتى لا يعود إلى السجن.



وفي السياق، أشار البطة إلى أن غانتس لديه 44 مقعداً مغلقين لليسار، بالإضافة الى ليبرمان الحاصل على ثمانية مقاعد، فيصبح لديه 52 مقعداً، كذلك القائمة العربية المشتركة الحاصلة على 13 مقعدا، وبالتالي يصبح لديه 65 مقعداً.



وبين أن هناك محاولة لبيني غانتس في اختراق كتلة 55 خاصة أحزاب الميزانيات التي ليس لديها مواقف سياسية وهي الحريديم ويهودت هتوراه، بالإضافة الى محاولته لاستمالة بعض أعضاء الليكود الى الحكومة، وهذا صعب الى حد ما.



من جانبه، أكد فتحي بوزية المختص في الشأن الإسرائيلي، أن التقديرات تبين أن مملكة نتنياهو انهارت، وأن عهد السياسي يكاد يكون قد ولى، وأيامه معدودة في إسرائيل، وبالتالي فإن نتنياهو واليمين الإسرائيلي فشلوا في تحقيق انجاز بالانتخابات الثالثة.



وأشار بوزية إلى أن نتنياهو كان يقاتل من اجل إطالة أمد ذهابه الى السجن، متوقعا أن احتمالات ذهاب نتنياهو الى السجن أكثر من ذهابه الى البيت.



وفي السياق، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، أن الواقع الإسرائيلي المعقد يقول بأن هناك صعوبة امام غانتس في تشكيل الحكومة، لا سيما أنه يصطدم بالكثير من اللاءات، أحدها من قبل ليبرمان الذي لا يريد تشكيل حكومة مع اليمين او مع العرب.