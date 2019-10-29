دولي

بعد فشله بتشكيل الحكومة.. نتنياهو إلى البيت أم السجن؟

بعد فشله بتشكيل الحكومة.. نتنياهو إلى البيت أم السجن؟
رام الله - دنيا الوطن - أحمد العشي
بعد فشل بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود)، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أرجع التفوض الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والذي بدوره أعطى تفويض تشكيل الحكومة الى بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض).

من جانب آخر، بدأت قضايا الفساد التي تعرضه لها نتيناهو، تطفو الى السطح مرة أخرى، وخاصة ملفات (1000)، و(2000) و(4000)، وهذا ما قد يعرض نتنياهو للدخول الى السجن.

"دنيا الوطن"، استطلعت آراء بعض المحللين، للتعرف على مصير نتنياهو بعد فشله في تشكيل الحكومة، وتعرضه لقضايا الفساد، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد الدكتور ناجي البطة، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سيتجه الى الرهان على فشل بين غانتس في تشكيل الحكومة، وبالتالي يعيد له الرئيس الإسرائيلي التفويض مرة أخرى، ويمكن أن يقوم بلعبة مع ليبرمان بإعطائه المزيد من الصلاحيات في الحكومة المقبلة، لأن كلتة 55 اليمينية مغلقة، وبالتالي اذا دخل ليبرمان بثماني مقاعد سيكون هناك حكومة ضيقة بـ63 مقعداً، لافتا إلى أن نتنياهو سيناور حتى آخر لحظة حتى لا يعود إلى السجن.

وفي السياق، أشار البطة إلى أن غانتس لديه 44 مقعداً مغلقين لليسار، بالإضافة الى ليبرمان الحاصل على ثمانية مقاعد، فيصبح لديه 52 مقعداً، كذلك القائمة العربية المشتركة الحاصلة على 13 مقعدا، وبالتالي يصبح لديه 65 مقعداً.

وبين أن هناك محاولة لبيني غانتس في اختراق كتلة 55 خاصة أحزاب الميزانيات التي ليس لديها مواقف سياسية وهي الحريديم ويهودت هتوراه، بالإضافة الى محاولته لاستمالة بعض أعضاء الليكود الى الحكومة، وهذا صعب الى حد ما.

من جانبه، أكد فتحي بوزية المختص في الشأن الإسرائيلي، أن التقديرات تبين أن مملكة نتنياهو انهارت، وأن عهد السياسي يكاد يكون قد ولى، وأيامه معدودة في إسرائيل، وبالتالي فإن نتنياهو واليمين الإسرائيلي فشلوا في تحقيق انجاز بالانتخابات الثالثة.

وأشار بوزية إلى أن نتنياهو كان يقاتل من اجل إطالة أمد ذهابه الى السجن، متوقعا أن احتمالات ذهاب نتنياهو الى السجن أكثر من ذهابه الى البيت.

وفي السياق، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، أن الواقع الإسرائيلي المعقد يقول بأن هناك صعوبة امام غانتس في تشكيل الحكومة، لا سيما أنه يصطدم بالكثير من اللاءات، أحدها من قبل ليبرمان الذي لا يريد تشكيل حكومة مع اليمين او مع العرب.

أخبار ذات صلة

مسؤول بالخارجية الأميركية يُؤكد مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

مسؤول بالخارجية الأميركية يُؤكد مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

قبل انتهاء ولايته..غرينبلات: أحد أعظم إنجازاتنا تقريب إسرائيل من العالم العربي

قبل انتهاء ولايته..غرينبلات: أحد أعظم إنجازاتنا تقريب إسرائيل من العالم العربي

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال

خشيةً من عمليات إيرانية.. ممثليات إسرائيلية في الخارج ترفع حالة التأهب

خشيةً من عمليات إيرانية.. ممثليات إسرائيلية في الخارج ترفع حالة التأهب

بحضور خليفة غرينبلات.. غانتس يجتمع مع كوشنر في القدس

بحضور خليفة غرينبلات.. غانتس يجتمع مع كوشنر في القدس

غانتس يلتقي أيمن عودة الخميس ولبيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات أخرى

غانتس يلتقي أيمن عودة الخميس ولبيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات أخرى

نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل

نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل

كارثة إنسانية في باكستان.. إصابة 900 طفل بالإيدز

كارثة إنسانية في باكستان.. إصابة 900 طفل بالإيدز

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ &#34;الشراكة الوطنية&#34;

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

منوعات

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف