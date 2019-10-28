شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو يوم الثلاثاء خريفياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ليلة الإثنين الثلاثاء، يكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية  والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 أما يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، يكون الجو خريفياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو خريفياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو خريفياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس 20-14 21-15 21-15 بيت لحم 20-14 21-15 21-15 رام الله والبيرة 19-13 20-14 20-14 طولكرم 25-17 26-18 26-18 نابلس 23-15 24-16 24-16 قلقيلية 25-17 26-18 26-18 جنين 25-17 26-17 26-17 سلفيت 20-14 21-15 21-15 طوباس 25-17 26-17 26-17 روابي 23-16 22-16 22-16 الخليل 19-13 20-14 20-14 غزه 24-18 25-19 25-19 أريحا 30-20 30-20 30-20 خانيونس 24-18 25-19 25-19 الأغوار الشمالية 28-18 28-18 28-18 رفح 25-17 26-18 26-18                                       




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