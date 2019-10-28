قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلاً من حي الصوانة، بالقدس.



ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد عادل قضماني (16 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه بالمدينة المقدسة.