شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلاً من حي الصوانة، بالقدس.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد عادل قضماني (16 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه بالمدينة المقدسة.

أخبار ذات صلة

الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رياض منصور يوجه طلباً لمجلس الأمن بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

رياض منصور يوجه طلباً لمجلس الأمن بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

الشرطة تكشف سبب مقتل طفل في مخيم طولكرم

الشرطة تكشف سبب مقتل طفل في مخيم طولكرم

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ &#34;الشراكة الوطنية&#34;

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

&#34;الغراب&#34; و&#34;كلب الست&#34;.. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

منوعات

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"