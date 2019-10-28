دولي

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده تخوض حالياً بأساليب مختلفة، حرباً مماثلة لحرب الاستقلال التي جرت قبل قرن، وتكللت بتأسيس الجمهورية التركية.

جاء ذلك في رسالة له بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، والذي يوافق يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وهنأ أردوغان عامة الشعب التركي بهذه المناسبة، مبينا أن الدولة التركية بتجربتها العميقة ومكتسبات الجمهورية، تمتلك القدرة الكافية للتغلب على كافة المشاكل.

وأوضح أن الدولة والشعب التركيين، يتكاتفان من أجل صون وجود البلاد ومستقبلها، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية.

ولفت أردوغان إلى أن التصدي لـ "الهجمات الإرهابية" ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 15 يوليو 2016، يعكس الكفاح الدؤوب لتركيا .

وتابع قائلا: "العمليات التي قمنا بها في سوريا (درع الفرات - غصن الزيتون- نبع السلام)، تعتبر جزءً من كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية، وفق تعبيره.

وأشار إلى استمرار الهجمات التي تستهدف أمن الحدود التركية وسيادة البلاد واقتصادها، وأن تركيا قادرة على مواجهة تلك الهجمات بتجربتها العميقة وإمكاناتها المتوفرة."

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