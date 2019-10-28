الشرطة تكشف سبب مقتل طفل في مخيم طولكرم





وقالت على لسان الناطق الإعلامي، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل رشيد مصطفى عباس قُتل مساء اليوم الاثنين، حيث وصل إلى المستشفى الحكومي في طولكرم، وهو مصاب.



وأضاف: الطفل وصل المستشفى مصاباً بعيار ناري برأسه، جراء شجار وقع بين أشخاص في المخيم، ما لبث أن أعلن الأطباء عن وفاته.



وتابع: الأجهزة الأمنية توجهت إلى المخيم لملاحقة المشتبه به، فيما باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ظروف الحادثة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الإثنين، سبب مقتل طفل يبلغ من العمر (11 عاماً)، في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية.