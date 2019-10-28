خشيةً من عمليات إيرانية.. ممثليات إسرائيلية في الخارج ترفع حالة التأهب

السفارة الإسرائيلية في أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

رفعت عدة ممثليات إسرائيلية في الخارج بالآونة الأخيرة، حالة التأهب، بداعي تزايد التهديدات على الممثليات، و"الخشية من عمليات إيرانية".



ويأتي رفع حالة التأهب على خلفية "تحذيرات" رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعلى خلفية "تحذيرات" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وكان نتنياهو حذر اليوم، من أن إيران نصبت صواريخ بعيدة المدى في اليمن، قادرة على استهداف إسرائيل.



وأضاف: أن إيران تسعى للحصول على سلاح، يمكنها من ضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تصل إلى أمتار معدودة.



وعلى صلة، حذر كوخافي، الأسبوع الماضي، من مواجهة وشيكة مع إيران، سواء على الجبهة الشمالية أو على الجبهة الجنوبية.



وعلى صلة أيضاً، تجدر الإشارة إلى أن جميع السفارات الإسرائيلية، ستكون مغلقة، يوم غد الثلاثاء، ضمن جملة من التشويشات في العمل، ذات صلة بتراجع شروط الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين.