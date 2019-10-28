إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

وقالت شرطة المرور بغزة: إن شاباً يبلغ من العمر (19 عاماً) أصيب بجراح خطيرة، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع (هونداي كليك) في شارع جمال عبد الناصر، بالقرب من سوبر ماركت العائلة بخانيونس.



وأفادت شرطة المرور بغزة، اليوم الاثنين: أن مسناً من شرق غزة، توفي متأثراً بجراح أصيب بها إثر حادث سير الخميس الماضي.



وقالت في بيان مقتضب: إن المسن عبد القادر محمود الكحلوت (75 عاماً) من سكان السنافور بحي التفاح شرق غزة، توفي متأثراً بإصابته في حادث مروري الخميس الماضي.

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بجراح خطيرة، إثر صدمه من قبل مركبة، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.