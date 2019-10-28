شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع وفد طبي يوناني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وإمكانية إحداث توأمة ما بين مستشفى فلسطيني مع مستشفى "بابانيكولاو" في مدينة سالونيك شمال اليونان.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزيرة، اليوم الاثنين، الوفد اليوناني ممثلاً بمدير وحدة العناية الحثيثة في مستشفى "بابانيكولاو"، د.نيكولاس كابرافيلوس، ود. جورج قسيس، رئيس اتحاد أصدقاء فلسطين في اليونان.

وأكدت الكيلة عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين فلسطين واليونان، مشيرة إلى سعيها لتوطيد العلاقات مع اليونان ومؤسساتها في المجال الصحي.

يشار إلى أن وفداً طبياً يونانياً مكوناً من 25 أخصائياً وطبيباً، يزورون فلسطين هذه الأيام، للاطلاع على أوضاع عدد من المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات، والبحث في إمكانية التعاون.

أخبار ذات صلة

رياض منصور يوجه طلباً لمجلس الأمن بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

رياض منصور يوجه طلباً لمجلس الأمن بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

الشرطة تكشف سبب مقتل طفل في مخيم طولكرم

الشرطة تكشف سبب مقتل طفل في مخيم طولكرم

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ &#34;الشراكة الوطنية&#34;

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً من حي الصوانة في القدس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

إصابة شاب بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل مركبة في خانيونس

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

&#34;الغراب&#34; و&#34;كلب الست&#34;.. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

السفير العمادي وملادينوف يبحثان كهرباء غزة والمشاريع الإغاثية

السفير العمادي وملادينوف يبحثان كهرباء غزة والمشاريع الإغاثية

منوعات

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"