وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

يشار إلى أن وفداً طبياً يونانياً مكوناً من 25 أخصائياً وطبيباً، يزورون فلسطين هذه الأيام، للاطلاع على أوضاع عدد من المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات، والبحث في إمكانية التعاون.

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع وفد طبي يوناني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وإمكانية إحداث توأمة ما بين مستشفى فلسطيني مع مستشفى "بابانيكولاو" في مدينة سالونيك شمال اليونان.جاء ذلك، خلال لقاء الوزيرة، اليوم الاثنين، الوفد اليوناني ممثلاً بمدير وحدة العناية الحثيثة في مستشفى "بابانيكولاو"، د.نيكولاس كابرافيلوس، ود. جورج قسيس، رئيس اتحاد أصدقاء فلسطين في اليونان.وأكدت الكيلة عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين فلسطين واليونان، مشيرة إلى سعيها لتوطيد العلاقات مع اليونان ومؤسساتها في المجال الصحي.