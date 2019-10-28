بحضور خليفة غرينبلات.. غانتس يجتمع مع كوشنر في القدس











ووصل كوشنر إلى إسرائيل اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبحث معه خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس في القدس، اليوم الإثنين، مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر.وشارك في هذا الاجتماع، أفي بيركوفيتش، الذي سيخلف الموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).