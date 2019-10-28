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استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد
قوات أمريكية في العراق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن معسكر التاجي الذي يعتبر قاعدة للقوات الأمريكية شمال العاصمة العراقية بغداد، تعرض لقصف بقذائف الهاون اليوم الاثنين.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن مصدر أمني قوله، إن ثلاث قذائف هاون سقطت بالقرب من المعسكر دون أن تتسبب بوقوع إصابات بشرية.

ولم يذكر الموقع تفاصيل أخرى حول الهجوم، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويقع التاجي على بعد 35 كم عن بغداد من الجهة الشمالية، ويضم مطارا وقاعدة عسكرية ومستودعات للصواريخ والذخيرة.

ويعتبر التاجي أحد المواقع الأربعة التي تستخدمها قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بقيادة الولايات المتحدة (عملية العزم الصلب).

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