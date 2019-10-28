دولي

غانتس يلتقي أيمن عودة الخميس ولبيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات أخرى

غانتس يلتقي أيمن عودة الخميس ولبيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات أخرى
القائمة العربية المشتركة في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اجتماعاً في تل أبيب يوم الخميس المقبل، مع رئيس (القائمة المشتركة) أيمن عودة. 

وقال عودة تمهيداً للاجتماع: إن أعضاء القائمة وعدوا ناخبيها بالعمل كل ما بوسعهم من أجل استبدال نتنياهو و"اليمين المتطرف" في سدة الحكم. 

وأضاف: أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المحادثات، طالما نرى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام والمساواة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

من جهة أخرى، اجتمع غانتس اليوم مع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان. 

وجاء في بيان صدر عن الحزبين، أن المناخ الذي ساد الاجتماع كان إيجابياً وأنه تمت خلاله مناقشة مسائل أمنية وسياسية وأخرى تتعلق بميزانية الدولة.

وتقرر عقد لقاء بين طاقمي التفاوض للحزبين قريباً، فيما كشف غانتس أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء أمس.

وحمّل غانتس (الليكود) المسؤولية عن تعثر المفاوضات لتشكيل الحكومة، وقال خلال جلسة كتلة (أزرق أبيض)، ظهر اليوم أن (الليكود) يصر على التفاوض باسم كتلة اليمين والأحزاب المتدينة وأنه يتملص من مناقشة الخطوط العريضة للحكومة المستقبلية.

وبدوره، قال القطب في الحزب، يئير لبيد: إنه من الممكن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، إذا تنازل نتنياهو عن مطلبه أن يكون الأول لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن نتنياهو يريد جولة انتخابات أخرى بسبب لوائح الاتهام العالقة بحقه.

وردت مصادر في حزب (الليكود) على ذلك بالقول: إن لبيد يعمل على إفشال المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وأن (أزرق أبيض)، يجر إسرائيل نحو حكومة أقلية خطيرة مع الأحزاب العربية، وفق ما نقلت (مكان).

أخبار ذات صلة

بحضور خليفة غرينبلات.. غانتس يجتمع مع كوشنر في القدس

بحضور خليفة غرينبلات.. غانتس يجتمع مع كوشنر في القدس

نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل

نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل

كارثة إنسانية في باكستان.. إصابة 900 طفل بالإيدز

كارثة إنسانية في باكستان.. إصابة 900 طفل بالإيدز

الاتحاد الأوروبي يُوافق على تمديد (بريكست) لمطلع العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يُوافق على تمديد (بريكست) لمطلع العام المقبل

(أزرق- أبيض) يستبعد حكومة أقلية تدعمها القائمة العربية

(أزرق- أبيض) يستبعد حكومة أقلية تدعمها القائمة العربية

(الليكود): خيار الرئيس الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة

(الليكود): خيار الرئيس الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة

موقع إسرائيلي: وحدة الكلاب البوليسية تُشارك بالبحث عن جندي مفقود

موقع إسرائيلي: وحدة الكلاب البوليسية تُشارك بالبحث عن جندي مفقود

الإعلام الإسرائيلي: هناك إمكانية لتقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو

الإعلام الإسرائيلي: هناك إمكانية لتقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

فعاليات مهرجان &#34;فلسطين الوطني للمسرح&#34; تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

فعاليات مهرجان "فلسطين الوطني للمسرح" تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

&#34;الغراب&#34; و&#34;كلب الست&#34;.. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

ملادينوف: الوضع بغزة لايزال سيئاً ومقدمو الرعاية الصحية يواجهون مصاعب

ملادينوف: الوضع بغزة لايزال سيئاً ومقدمو الرعاية الصحية يواجهون مصاعب

هنية: حماس ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة

هنية: حماس ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة

شاهد: عملية طعن بالقدس والاحتلال يُغلق المسجد الأقصى ويعتقل المنفذ

شاهد: عملية طعن بالقدس والاحتلال يُغلق المسجد الأقصى ويعتقل المنفذ

منوعات

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"