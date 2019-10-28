غانتس يلتقي أيمن عودة الخميس ولبيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات أخرى





وقال عودة تمهيداً للاجتماع: إن أعضاء القائمة وعدوا ناخبيها بالعمل كل ما بوسعهم من أجل استبدال نتنياهو و"اليمين المتطرف" في سدة الحكم.





وأضاف: أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المحادثات، طالما نرى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام والمساواة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



من جهة أخرى، اجتمع غانتس اليوم مع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان.





وجاء في بيان صدر عن الحزبين، أن المناخ الذي ساد الاجتماع كان إيجابياً وأنه تمت خلاله مناقشة مسائل أمنية وسياسية وأخرى تتعلق بميزانية الدولة.





وتقرر عقد لقاء بين طاقمي التفاوض للحزبين قريباً، فيما كشف غانتس أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء أمس.



وحمّل غانتس (الليكود) المسؤولية عن تعثر المفاوضات لتشكيل الحكومة، وقال خلال جلسة كتلة (أزرق أبيض)، ظهر اليوم أن (الليكود) يصر على التفاوض باسم كتلة اليمين والأحزاب المتدينة وأنه يتملص من مناقشة الخطوط العريضة للحكومة المستقبلية.



وبدوره، قال القطب في الحزب، يئير لبيد: إنه من الممكن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، إذا تنازل نتنياهو عن مطلبه أن يكون الأول لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن نتنياهو يريد جولة انتخابات أخرى بسبب لوائح الاتهام العالقة بحقه.



وردت مصادر في حزب (الليكود) على ذلك بالقول: إن لبيد يعمل على إفشال المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وأن (أزرق أبيض)، يجر إسرائيل نحو حكومة أقلية خطيرة مع الأحزاب العربية، وفق ما نقلت (مكان). وبدوره، قال القطب في الحزب، يئير لبيد: إنه من الممكن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، إذا تنازل نتنياهو عن مطلبه أن يكون الأول لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن نتنياهو يريد جولة انتخابات أخرى بسبب لوائح الاتهام العالقة بحقه.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اجتماعاً في تل أبيب يوم الخميس المقبل، مع رئيس (القائمة المشتركة) أيمن عودة.