شؤون فلسطينية

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"

النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"
هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو اليوم الإثنين: إن "حماس تريد من الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".

وأضاف خلال لقاء مع قناة (الأقصى): "نحن لن ندخر أي فرصة أو خطوة تساهم في إنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أنه يجب أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الديمقراطية لأنها بوابة لإنهاء الانقسام وتعزيز للموقف الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وتابع النونو: "استقبال قيادة الحركة اليوم لوفد لجنة الانتخابات المركزية بوجود قوى الفصائل الوطنية والإسلامية يحمل عدة دلائل، وهي أن حركة حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وهي ترسخ مبدأ الشراكة الوطنية".

وشدّد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس،على أنه كان هناك إجماع على عدة مبادئ اليوم، خلال اللقاء مع وفد لجنة الانتخابات المركزية، مشيراً إلى أن الحركة أعلنت بكل وضوح جاهزيتها لخوض الانتخابات وأعلنت احترامها لنتائج هذه الانتخابات.

واستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر في مدينة غزة.

وقال هنية وفق ما نقل موقع (حماس) على الانترنت: "عبّرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت، ومن حيث المآلات والنتائج.

وأكد هنية أن حماس متمسكة بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني)، وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

فعاليات مهرجان &#34;فلسطين الوطني للمسرح&#34; تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

فعاليات مهرجان "فلسطين الوطني للمسرح" تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

مقتل طفل بمخيم طولكرم والشرطة والنيابة تباشران التحقيق بالحادثة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

&#34;الغراب&#34; و&#34;كلب الست&#34;.. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع وفد طبي يوناني تعزيز التعاون

فعاليات مهرجان &#34;فلسطين الوطني للمسرح&#34; تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

فعاليات مهرجان "فلسطين الوطني للمسرح" تنطلق الجمعة المقبل في رام الله

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

&#34;الغراب&#34; و&#34;كلب الست&#34;.. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل

ملادينوف: الوضع بغزة لايزال سيئاً ومقدمو الرعاية الصحية يواجهون مصاعب

ملادينوف: الوضع بغزة لايزال سيئاً ومقدمو الرعاية الصحية يواجهون مصاعب

هنية: حماس ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة

هنية: حماس ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة

شاهد: عملية طعن بالقدس والاحتلال يُغلق المسجد الأقصى ويعتقل المنفذ

شاهد: عملية طعن بالقدس والاحتلال يُغلق المسجد الأقصى ويعتقل المنفذ

منوعات

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"