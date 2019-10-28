النونو: حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وترسخ مبدأ "الشراكة الوطنية"

هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو اليوم الإثنين: إن "حماس تريد من الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".



وأضاف خلال لقاء مع قناة (الأقصى): "نحن لن ندخر أي فرصة أو خطوة تساهم في إنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أنه يجب أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الديمقراطية لأنها بوابة لإنهاء الانقسام وتعزيز للموقف الفلسطيني في وجه الاحتلال.



وتابع النونو: "استقبال قيادة الحركة اليوم لوفد لجنة الانتخابات المركزية بوجود قوى الفصائل الوطنية والإسلامية يحمل عدة دلائل، وهي أن حركة حماس تحترم شركاءها في اتخاذ القرار وهي ترسخ مبدأ الشراكة الوطنية".



وشدّد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس،على أنه كان هناك إجماع على عدة مبادئ اليوم، خلال اللقاء مع وفد لجنة الانتخابات المركزية، مشيراً إلى أن الحركة أعلنت بكل وضوح جاهزيتها لخوض الانتخابات وأعلنت احترامها لنتائج هذه الانتخابات.



واستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر في مدينة غزة.



وقال هنية وفق ما نقل موقع (حماس) على الانترنت: "عبّرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت، ومن حيث المآلات والنتائج.



وأكد هنية أن حماس متمسكة بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني)، وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية.