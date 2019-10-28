صدور قرار قضائي جديد بشأن نجلي مبارك





وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، قراراً بتأجيل محاكمة تسعة متهمين، من بينهم نجلا الرئيس المصري الأسبق، جمال وعلاء مبارك، إلى جلسة غداً الثلاثاء لمرافعة الدفاع.وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر، ومصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف، بأمانة سر محمد أبو العلا، وفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.وقررت محكمة جنايات القاهرة في 20 أيلول/ سبتمبر 2018، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر لنظر القضية.وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.