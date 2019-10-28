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فيديو: مشاهد جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

فيديو: مشاهد جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة الأنباء التركية، الاثنين، مشاهد تُظهر للمرة الأولى عملية اغتيال زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وذلك في مشاهد جوية للعملية الأمريكية.

ونشرت الوكالة، مشاهد مصورة عن طريق طائرة مسيرة دون طيار، والتي تشير إلى تدمير ثلاثة منازل وخيام محترقة من حولها، بالقرب من قرية باريشا في محافظة إدلب.

كما أظهر المقطع حفراً بالقرب من أشجار الزيتون، ناتجة عن استهداف ثمانية مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين لموقع البغدادي على مدى 90 دقيقة، والتي قوبلت بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة.

​وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال: إن مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي أمر مهم، محذراً من منح دور لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بهذه العملية.

وشدد قالن، على أن "كفاح بلاده ضد تنظيم الدولة سيستمر، وسيتواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم مجدداً في المناطق السورية، التي تم تحريرها من المسلحين".

 

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