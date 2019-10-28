الحكومة تبدأ إجراءات صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، بدء إجراءات صرف 350 مليون شيكل، للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص والمستشفيات.





وأوضح المجلس، وفق ما نُشر على صفحة رئيس الوزراء محمد اشتية عبر (فيسبوك)، أن هذه الدفعات، ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب متعلقة بحجم ديونهم.





ووافق المجلس، على عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيكل، كما تمت المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الإلكترونية الحكومية، كما قرر المجلس، تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.





رام الله - دنيا الوطن