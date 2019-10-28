أبو هلال: الفصائل وحماس قدمت تنازلاً كبيراً لمصلحة شعبنا وقضيتنا

قال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال: إن موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي مع تأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى مرحلة لاحقة، هو تنازل كبير جديد، خاصة من جانب حركة حماس لمصلحة شعبنا وقضيتنا.





وأضاف أبو هلال، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين :"هذا موقف وطني مسؤول ومتقدم، يثبت الحرص الأكيد من قِبل الجميع على استغلال أي فرصة لإنهاء الانقسام".





وتابع: "نحن وشعبنا أجمع، ننتظر الآن خطوات جادة لتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات وإنجازها وجعلها بوابة لتحقيق المصالحة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وإعادة ترتيب بيتنا الداخلي، وفي مقدمتها إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق غزة، ووقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق الحريات العامة".





وأكمل: "المطلوب الدعوة لعقد لقاء وطني عاجل، يضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، ويفتح باب اللقاء الوطني للتباحث في المشروع الوطني والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا والتحضير الجاد لمتطلبات المرحلة القادمة، ما يفتح باباً من الأمل والتفاؤل أمام كل أبناء شعبنا".

رام الله - دنيا الوطن