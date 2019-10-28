العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت عمليات بغداد، حظراً للتجوال في العاصمة العراقية، للأشخاص وسير المركبات بمختلف أنواعها، والدرجات، اعتباراً من منتصف الليل، وحتى إشعار آخر؛ لحماية المتظاهرين من "المندسين".



وبينت قيادة عمليات بغداد، وفق وكالة (سبوتنيك)، أنه تقرر فرض حظر التجوال للأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية، والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحاً، وحتى إشعار آخر.



وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، الذي يطلق تجاههم من قبل ملثمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها.



وأوضحت القيادة، أن قرار الحظر يأتي لأجل حماية المتظاهرين، ومنع المندسين من استهدافهم، داعيةً لتعاون المواطنين خدمة للصالح العام.