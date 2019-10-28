شؤون فلسطينية

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح

"الغراب" و"كلب الست".. عروض رابع أيام مهرجان المسرح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح الدورة الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح لليوم الرابع على التوالي، اليوم الإثنين حيث ستعرض مسرحيتا "الغراب" و"كلب الست".

ومسرحية الغراب هي من انتاج مسرح الجوال البلدي في سخنين على خشبة المسرح البلدي، ومسرحية كلب الست انتاج مسرح القصبة في رام الله على خشبة قصر رام الله الثقافي.

وتحاكي مسرحية الغراب قصة الشاب مروان في الثلاثينيات من العمر ويعيش وحده، وصلاح استاذ فيزياء متقاعد ومدمن على المسلسلات التركية، كل منهما يعاني من الوحدة وقسوتها فما الذي دفعهما للسكن سوية رغم فارق السن بينهما.

يحتدم الصراع بينهما حول ماهية الحياة وعبثيتها، السلوك الانساني وخلفيته، ومن خلال ذلك ستغوص المسرحية في خبايا الشخصيات وتعقيداتها، هل سينجح الاثنان في خلق واقع أفضل من خلال التفتيش عن فضاءات أخرى خالية من ةالدمار والجريمة يطيب العيش فيها.

المسرحية من إخراج صالح عزام وتأليف حسن طه أما الممثلون فهم: حسن طه ومحمود أبو جازي.

اما مسرحية كلب الست فهي عبارة عن كوميديا سوداء عن نص مسرحي للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي "كوميديا الأيام السبعة" يتحدث النص عن عائلة فقيرة مكونة من جد وحفيد وتعاني من قلة وجود الطعام لديها، وفجأة تدخل بيتهم طباخة ارستقراطية مع كلبها، وتقدم لهم ما لذ وطاب من الطعام لمدة سبعة أيام بدون مقابل، وتحدث المفاجأة عندما يموت الكلب مسموماً بسم للفئران الموجود في البيت فتتهمهم الطباخة بالإرهاب والاجرام.

وتعرض عليهم اختيار الحداد والصوم لمدة سبعة أيام أو الإبلاغ عنهم للسلطات ومن ثم السجن، فيختاران الحداد والصوم بدلا عن السجن ويتحولان إلى عبدين في خدمة هذه الغريبة التي ولجت إلى الدار في عتمة الليل ليتحول المكان إلى صندوق ضيق على أصحابه.

المسرحية من إخراج فراس أبو صباح وتأليف علي عبد النبي الزيدي وتمثيل كل من: خالد المصو/ هديل تكروري و سليم دار زيد.

من الجدير بذكره أنه سيعرض كل يوم مسرحيتان على مسرح قصر رام الله الثقافي والمسرح البلدي، وعروض المهرجان تشارك فيه فرق فنية من القدس والجليل وصفد والناصرة وغزة وجنين وطمرة والرملة ورام الله والخليل وستكون مجانية.

علماً أن فعاليات المهرجان تستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

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