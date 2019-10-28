غداً.. بداية شهر ربيع الأول والمولد النبوي سيكون السبت المقبل





وأضاف حسين، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تكون يوم السبت 12 ربيع الأول لعام 1441هـ، وفق 9/11/2019م،





وتمنى المفتي حسين، أن تحل هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً على دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم غد الثلاثاء هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1441هـ.