العوض: موقف حماس المُعلن من الانتخابات يتطلب خطوات ملموسة على الأرض

وليد العوض

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن إبلاغ حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية والفصائل بجهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات المزمع إجراؤها وتسهيل إجراؤها، خطوة إيجابية ويجب البناء عليها.



وأوضح العوض، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أنه يجب اتباع موقف حركة حماس الإيجابي من الانتخابات بخطوات جدية وملموسة تطمئن المواطن الفلسطيني وتشعره بأن تلك الموافقة جدية، لافتًا إلى أنه يجب أن ترافق الموافقة اجراءات ملموسة على الأرض.



وأضاف العوض: "هذه المرونة لمسناها أمس خلال لقاء ثنائي مع الحزب سواء فيما يتعلق بماهية الانتخابات التشريعية يتبعها الرئاسية وأن تكون وفق نظام التمثيل النسبي الشامل، وكذلك البحث الإيجابي لأن تكون قائمة موحدة للجميع لمواجهة اي تعطيل من قبل الاحتلال الاسرائيلي".



وبين العوض، أن اجراء الانتخابات مسالة في غاية الأهمية لإعادة الروح للنظام السياسي واستعادة المسيرة الديمقراطية المطلوبة بفعل الانقسام، متابعاً: "يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على تحديد ماهية الانتخابات باعتبارها انتخابات لبرلمان دولة فلسطين، وأن تجري على قاعدة التمثيل النسبي الكامل".