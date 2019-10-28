شؤون فلسطينية

قيادي بالديمقراطية: سنُزيل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات

قيادي بالديمقراطية: سنُزيل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، إن حركته من حيث المبدأ مع اجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه لابد في الفترة المقبلة أن يلتقي الجميع للتوافق على كافة تفاصيل العملية الانتخابية.

وأوضح ناصر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل الفصائل الفلسطينية ستُزيل كل العقبات وتعمل على إيجاد حلول وبدائل لكل ما هو معيق.

وأشار ناصر، إلى أن الانتخابات هي حق قانوني ودستوري للمواطن ولتجديد الشرعيات، مشيراً إلى أنهم سيستحضروا كافة الأجواء الإيجابية لانجاح الانتخابات.

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