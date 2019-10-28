ملادينوف: الوضع بغزة لا يزال سيئاً ومقدمو الرعاية الصحية يواجهون مصاعب

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال سيئاً، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى التفاعل مع الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية.



وأضاف ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الوضع الإنساني في قطاع غزة يبقى سيئاً، ومقدمي الرعاية الصحية يواجهون مصاعب في معالجة مصابي المظاهرات الأسبوعية".



وأشار إلى أن الأمم المتحدة وفّرت حتى شهر أكتوبر الجاري 16 ألف وظيفة في غزة عبر برامجها المؤقتة لتوفير الوظائف، متابعاً: "من المتوقع أن يتم توفير 1000 وظيفة إضافية في الأسابيع القادمة".



وأوضح أنه حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي فإن حوالي نصف العقاقير الأساسية وثلث المواد الطبية مفقودة في قطاع غزة، مشدداً على أن "معالجة الأزمة الإنسانية في غزة أولوية، لكن جوهر الأزمة في القطاع سياسي".



رام الله - دنيا الوطن