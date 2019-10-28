هنية: حماس ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن حركته ستحترم نتائج الانتخابات التي يتوفر لها كل شروط النزاهة، مضيفاً: "واثقون في اختيارات الشعب الفلسطيني".





وتابع هنية: "نحن مستعدون لإجرائها وجاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، ومتمسكون بانتخابات شاملة واستعادة الوحدة الفلسطينية".



وأضاف هنية، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء لجنة الانتخابات المركزية بالفصائل، الاثنين: "عملية بناء النظام السياسي وترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن تقوم على الانتخابات الحرة والديمقراطية".وتابع هنية: "هناك حديث مركز ورسمي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في هذه المرحلة ومستعدون لإجرائها وجاهزون للإحتكام لصناديق الاقتراع، والموقف الوطني للفصائل إيجابي ومسئول وخطوة في طريق ترتيب بيتنا الفلسطيني".واستطرد: "نحن في حركة حماس جاهزون للانتخابات اليوم قبل غد، ونرحب بلجنة الانتخابات المركزية في غزة، واللقاء مع لجنة الانتخابات يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والنتائج، وهناك حديث مركز ورسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذه المرحلة".