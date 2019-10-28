حنا ناصر: سائرون بالاتجاه الصحيح نحو انتخابات رئاسية وتشريعية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إنه بعد لقاء الفصائل الفلسطينية بغزة اليوم؛ فإننا سائرون بالاتجاه الصحيح نحو انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف ناصر، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالفصائل الفلسطينية، عقب الاجتماع معها: " سنعود غدا إلى رام الله ولدينا شعور أننا اقتربنا كثيراً من الانتخابات".
وتابع ناصر: " سعداء بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والفصائل الفلسطينية واتفقنا على عدد من البنود حول الانتخابات".
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