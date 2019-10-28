نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، بالقول: "إنها تطمح للحصول على أسلحة دقيقة تستطيع من خلالها أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تصل إلى 5-10 أمتار".

وأضاف نتنياهو، خلال لقاءه بمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنير، وفق ما أورد على صفحته بـ (تويتر)، أن إيران تطور تلك الأسلحة وتريد نصبها في العراق وسوريا، متابعاً: "إيران تريد أن تحول ترسانة الصواريخ غير الدقيقة إلى لبنان التي يصل عددها إلى 130 ألف صاروخ إلى أسلحة موجهة ودقيقة".