نتنياهو لكوشنير: إيران تطمح للحصول على أسلحة دقيقة لضرب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، بالقول: "إنها تطمح للحصول على أسلحة دقيقة تستطيع من خلالها أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تصل إلى 5-10 أمتار".
وأضاف نتنياهو، خلال لقاءه بمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنير، وفق ما أورد على صفحته بـ (تويتر)، أن إيران تطور تلك الأسلحة وتريد نصبها في العراق وسوريا، متابعاً: "إيران تريد أن تحول ترسانة الصواريخ غير الدقيقة إلى لبنان التي يصل عددها إلى 130 ألف صاروخ إلى أسلحة موجهة ودقيقة".
وتابع نتنياهو: "يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضاً".
وفي سياق آخر، نشر نتنياهو على صفحته بـ (تويتر) تغريدة قال فيها: "التقيت اليوم المستشار الكبير للرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني هوك والسفير الأمريكي لدى إسرائيل فريدمان ونائب مساعد الرئيس الأمريكي بركوفيتش ورئيس هيئة الأمن القومي بن شبات والسفير الإسرائيلي بواشنطن ديرمر".
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