شاهد: عملية طعن بالقدس والاحتلال يُغلق المسجد الأقصى ويعتقل المنفذ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فلسطينياً نفذ عملية طعن بالقرب من باب الساهرة بالمسجد الأقصى المبارك، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال المنفذ.



وقال موقع (كيباه) الإسرائيلي: "منفذ محاولة الطعن انسحب من المكان، لم يبلغ عن وقوع إصابات بعد.





وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أنه وبعد مطاردة المنفذ تم اعتقاله عند باب الساهرة في القدس.





من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا): إن الاحتلال أطلق النار على شاب قرب باب حطة، كما أنه أغلق أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.













رام الله - دنيا الوطن