الفصائل الفلسطينية تُطالب الرئيس عباس بمرسوم "الانتخابات المُتزامنة"

أكدت مصادر فصائلية، إن أجواء الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية ووفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر بقطاع غزة كانت إيجابية جداً.



وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، أن حنا ناصر حمل رسالة واضحة من الرئيس محمود عباس يستطلع من خلالها موقف الفصائل الفلسطينية من إجراء انتخابات شاملة تبدأ بالمجلس التشريعي، إلى جانب استطلاع موقف حماس.



وأضاف المصادر، أن الفصائل طلبت من لجنة الانتخابات أن يكون المرسوم الرئاسي الذي سيعلنه الرئيس عباس لاحقاً متزامناً؛ بمعنى أن لا يكون المرسوم مقتصر على الانتخابات التشريعية فقط، وأن يشمل موعد للانتخابات الرئاسية بذات المرسوم.



أوضحت المصادر، أن الفصائل عرضت رؤيتها وأكدت أنها مع إجراء الانتخابات؛ مستدركةً: "لكن كان استفسارات بخصوص إمكانية إجراء الانتخابات بالقدس بسبب التخوف من فرض إسرائيل قيود على إجراء الانتخابات بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل".



وأشارت المصادر، إلى أن الفصائل الفلسطينية طلبت أن يتم عقد اجتماع بين الرئيس عباس والأمناء العامين للفصائل، لبحث وسائل وكيفية إجراء الانتخابات.





يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية التقيت اليوم الاثنين، الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة حماس بغزة، وذلك لبحث امكانية إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس.

خاص دنيا الوطن