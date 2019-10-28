برعاية الرئيس عباس نقابة الصحفيين تكرم أوائل طلبة قسم الإعلام بجامعة غزة





وأكد حرص نقابة الصحفين على الاحتفاء بأوائل وخريجي أقسام الإعلام، للتأكيد على وقوفها إلى جانبهم ومساندتهم في فتح آفاق للمستقبل، لاسيما في ظل تفشي البطالة في المجتمع. من جانبه قال عمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال: إن مشاركة الشركة لنقابة الصحفيين في هذا اليوم الكبير لتكريم أوائل طلبة الإعلام، وتخريج كوكبة رائعة من الصحفيين هو تجسيد حقيقي للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني"، مؤكداً دعم الشركة الدائم ووقوفها المستمر إلى جانب الجسم الصحفي الفلسطيني.



































من ناحيته عبر الدكتور حاتم العسولي رئيس قسم الإعلام بجامعة غزة، عن عميق شكره وتقديره لنقابة الصحفييين الدرع الحامي والمساند لفرسان الكلمة والصورة، مثمناً دورها وجهودها في دعم ومساندة الصحفيين وطلبة وخريجي الإعلام في فلسطين. يذكر أنه تم تكريم طلبة قسم الإعلام الأوائل والمتميزين بجامعة غزة وهم: نور نشوان وروان قاسم وروان الخطيب وابتهال أبو مرق وهند أبو نجيلة وهيثم طبيل وشذى الأغا وبسام صيام وآلاء العقاد ونور بربخ وروان المجدلاوي.

رام الله - دنيا الوطنكرمت نقابة الصحفيين الفلسطينين، أوائل طلبة أقسام الإعلام في جامعات قطاع غزة، وكوكبة من الصحفيين الجدد الحاصلين على عضوية النقابة، وذلك خلال مهرجان "الدفاع عن الحريات الإعلامية والإستقلال الوطني" فوج الشهيد خليل الزبن، الذي نظمته في قاعة صالة لاروزا بمدينة غزة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبالتعاون مع شركة جوال، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني بحضور محافظ محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا ممثلاً عن الرئيس، ونائب نقيب الصحفيين د.تحسين الأسطل، والأستاذ عمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال، ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية وأساتذة الإعلام في الجامعات، وممثلي وسائل الإعلام والأطر والكتل الصحفية في قطاع غزة.وأكد محافظ مدينة غزة الوزير إبراهيم أبو النجا في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، أن الحريات الصحفية يجب أن تكون من الثوابت الوطنية التي يحرم المساس بها، مشيداً بدور الصحفيين في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن، ودحض الرواية الإسرائيلية المغلوطة، داعياً لحمايتهم من الانتهاكات المتكررة بحقهم. بدوره عبر الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينين، عن إدانته الشديدة لعمليات الاعتقال التي تطال الصحفيين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة حماية الحريات الإعلامية ورفع كافة أشكال السطوة الأمنية عن الصحفيين، وعلى ضرورة مساندة الخريجين بالجامعات الفلسطينية وخاصة خريجي الاعلام.