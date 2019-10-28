بحر: القانون يجرم ويعاقب كل من يتاجر أو يهرب أو يتعاطى المخدرات















رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، أن القانون الفلسطيني يجرم ويعاقب كل من يتعاطى أو يهرب أو يتاجر بالمخدرات بكل أنواعها والتي اعتبرها من أخطر التهديدات التي تواجه شبابنا.جاءت تصريحات بحر، خلال استقباله للمبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات، وذلك اليوم بمقر المجلس التشريعي بحضور رئيس لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي النائب إسماعيل الأشقر، ونائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد سامح السلطان، ولفيف من الشباب والشابات المشاركين بالمبادرة.وشدد بحر، على خطورة آفة المخدرات واعتبرها من أخطر التهديدات التي تواجه الشباب والشابات، منوهاً أن غزة تواجه مؤامرات خارجية متعددة، مشيراً إلى أن العدو لجأ لترويج المخدرات بين أبناء شعبنا وذلك بعد فشله في اخضاع غزة وكسر شوكتها.وعرض بحر، دور التشريعي في مكافحة آفة المخدرات من خلال سن القوانين الرادعة بحق المتعاطين والمتاجرين والمروجين للمخدرات، موضحاً أن كل مكونات الشعب الفلسطيني ترفض ظاهرة المخدرات، مستدركاً بأنها ليست ظاهرة وأن المجتمع يخلو من الجرائم المنظمة.