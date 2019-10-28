إبراهيم القواسمي رئيساً لنقابة العاملين في بلدية الخليل للمرة الثانية على التوالي







رام الله - دنيا الوطنعَقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لنقابة العاملين في بلدية الخليل جلستها الرسمية الأولى، اليوم الاثنين، في دار البلدية، لانتخاب رئيس النقابة ونائبه، وتوزيع المهام الإدارية الأخرى، وقد ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً يعقوب القواسمي، جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل.وتم انتخاب إبراهيم محمود القواسمي رئيساً للنقابة، في حين تم انتخاب رامي حمدي الجنيدي نائباً للرئيس، وتوزيع المهام الإدارية الأخرى على باقي الأعضاء بالتوافق، والتي جاءت على النحو التالي: سامي عبد الرحمن النتشة أمين السر، و زيد شاكر الجنيدي أمين الصندوق، وسامح نزار الجعبري السكرتير، ودياب موسى الجنيدي العلاقات العامة والإعلام، وكلاً من يعقوب القواسمي وهشام أبو سنينة وبديع أبو حديد أعضاء هيئة إدارية.من جانبه، شكر رئيس النقابة القواسمي، أعضاء الهيئة العامة والإدارية الجديدة لمنحِهم إياهُ الثقة لتولي هذا المنصب من جديد، مؤكداً حرصه على حمل الأمانة مع زملاءه بكل مسؤولية واقتدار، والتعاون مع المجلس البلدي لإنجاح كل الجهود التي تسعى لخدمة أم المؤسسات والمدينة وأهلها.