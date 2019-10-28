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"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال مدرسة ظهر المالح "التحدي 17"

"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال مدرسة ظهر المالح "التحدي 17"
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال مدرسة ظهر المالح الأساسية المختلطة (التحدي 17) في مديرية تربية جنين.

واعتبرت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن ما قام به الاحتلال من مصادرة إحدى الغرف المتنقلة "كرافان" يستخدم مقصفاً ومطبخاً، بالإضافة إلى محتوياته من أثاث وأدوات ومنصة خشبية للإذاعة المدرسية، عملاً يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية، مذكرّة باعتداءات سابقة للاحتلال طالت عدداً من مدارس التحدي.

وجددت "التربية" مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن التعليم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس الحق في التعليم الذي كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

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