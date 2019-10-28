جامعة فلسطين تستضيف ورشة عمل توعوية حول "تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل"

رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة بيت الصحافة بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في جامعة فلسطين ورشة عمل توعوية حول " تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل" واستهدفت الورشة طلاب وطالبات كلية الإعلام في جامعة فلسطين، بحضور كل من الدكتورة حنان العكلوك عميدة كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمُحامي كنعان الصوراني، والأستاذة سمر الملفوح من مؤسسة بيت الصحافة.بدورها رحبت عميدة كلية الإعلام وتنكولوجيا المعلومات بالحضور، معربةً عن سعادتها بتنفيذ ورشة عمل تسهم في تعزيز وتطوير المهنية الصحفية لطلبة كلية الإعلام، كما أكدت على أهمية موضوع الورشة لتعريف طلبة كلية الإعلام على ضوابط ومعاييـر الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل.كما استعرض المُحامي كنعان الصوراني، أهمية الخطاب الإعلامي المستقل وحرية الرأي والتعبير والمشكلات التي تواجه الصحفيين من الناحية القانونية، وكذلك القوانين والأنظمة التي كفلها القانون الفلسطيني لحرية الرأي والتعبير، والسُبل والآليات التي قد تساعد الصحفي للعمل في بيئة قانونية تحميهم من الاعتداءات ضمن قوانين وضوابط واضحة يكفلها القانون الفلسطيني.من جهته ثمن الأستاذ الدكتور سالم صباح رئيس جامعة فلسطين جهود مؤسسة بيت الصحافة في التعاون المستمرمع الجامعة في سبيل خدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.واختتمت الورشة بفتح باب النقاش مع الطلبة والتي لاقت تفاعلاً ومشاركةً واسعةً، حيث أعربت الأستاذة سمر الملفوح عن رغبة بيت الصحافة في تنفيذ العديد من الورش التوعوية والهادفة في جامعة فلسطين، كما تقدمت بالشكر لإدارة جامعة فلسطين، آملةً أن يكون المزيد من التعاون بين الطرفين.