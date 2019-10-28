رزق بها والدها بعد 12 عاما: المتفوقة سمر تناشد الرئيس ووزيرة الصحة الاسراع بعلاجها



وأضافت: "الآن لي تحويلة للعلاج في الضفة الغربية بتاريخ 5/11/2019 إلى مستشفى المقاصد وحالتي صعبة جدأً جداً لا تستدعي التأخير".



وبنوع من الحزن والألم أكدت الطالبة النادي والتي تعاني أسرتها من فقر مدقع انه لا يغمض لها ولا لأحد من أسرتها جفن، وقالت: "لا أستطيع النوم من ستة أشهر وأنا بحالة صراخ و ألم لا ينقطع، يا سيادة الرئيس حلمي الكبير التفوق في الثانوية العامة و أتطلع وكل أمل بالله أن أتقدم لامتحانات هذا العام و أنا بصحة جيدة و أريد أن أدخل الفرحة إلى قلب أبي و أمي حيث رزقا بي أنا و أختي التوأم فقط بعد 12 سنة من الزواج ناهيك عن الوضع الاقتصادي السيئ".



وختمت قائلة " أناشد أبي الرئيس و آبائي المسئولين بالإسراع في تحويلي للسفر إلى الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن أرجوكم أريد أن أنام أريد أن أعود إلى مدرستي".



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رام الله - دنيا الوطنناشدت الطالب سمر فضل النادي من مخيم النصيرات والتي تدرس في مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات في الصف الثاني عشر السيد الرئيس ووزيرة الصحة بالتعجيل في علاجها بمستشفى المطلع لأنها تعاني من ورم خطير في كتفها الأيمن ( سرطان في العظم ) منذ ستة أشهر.وقالت الطالبة المتفوقة النادي والتي حصلت على نسبة نجاح 94% في العام الماضي وتتطلع للحصول على معدل متميز هذا العام :"بعد أصابتي بورم في كثفي طرقت جميع أبواب المستشفيات في قطاع غزة و حولت إلى جمهورية مصر العربية ولكن دون جدوى .