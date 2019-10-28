منظمة التعاون الإسلامي تجري مشاورات مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت، يوم 27 أكتوبر 2019 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مناقشات مع وفد زائر من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة السيدة ميا بيرز، مديرة قسم سياسات الشؤون الإنسانية والمشاركة العالمية في مكتب المساعدة الأمريكية الخارجية في حالات الكوارث.



وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول كيفية تعزيز شراكتهما الثنائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما للتعاون.