افتتاح مشروع إنشاء آبار لجمع المياه بسبع مدارس بمحافظتي بيت لحم والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

قام السيد ماسايوكي ماغوشي، سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين، بزيارة بيت لحم للاحتفال بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) وذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد.



وتم تقديم منحة مقدارها 86000 دولار إلى مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، بهدف تطوير وتحسين الظروف التعليمية للطلاب في المدارس المستهدفة، وسهولة الحصول على المياه النظيفة، وذلكَ من خلالِ إنشاء خمسة آبار لجمع المياه في سبع مدارس في بيت لحم والخليل، حيث سوف يستفيد من هذا المشروع ما يقارب 2646 طالباً وطالبة في المدارس المستهدفة بشكلٍ مباشر.



وفي كلمته، أكد ماغوشي على التزام اليابان الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.



منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين؛ لتصل إلى ما يزيد عن 1.9 مليار دولار، وبدأت منذ عام 2010 بصياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط.