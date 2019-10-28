حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع لجنة الانتخابات بغزة

جانب من اللقاء

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

كشف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، تفاصيل الاجتماع، الذي عقدته قيادة حركته مع الفصائل الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية، بمكتب رئيس الحركة، يحيى السنوار، اليوم الاثنين، بغزة.



وقال قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن حركته أبلغت لجنة الانتخابات المركزية، والفصائل الفلسطينية، جهوزيتها لخوض الانتخابات الفلسطينية، ضمن توافق وطني كامل، وعلى كل تفصيلاتها.



وأوضح قاسم، أن حركته تعتبر الانتخابات حقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني، يجب أن يمارس، ومن حق الشعب الفلسطيني، أن يختار من يمثله بالمجالس المختلفة التشريعية والوطني، وكذلك الرئاسة.



وبين أن حركته ستفعل كل ما بوسعها لإنجاح هذه العملية الديمقراطية، وإخراجها بشكل حضاري، وبما يلائم تضحيات الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن حماس، ستُسلم بنتائج الانتخابات بشكل كامل طالما هذه كانت إرادة الشعب الفلسطيني، وصندوق الانتخاب، مبيناً أن الانتخابات، ستكون مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وبما يسمح أن يتفق الجميع على استراتيجية وطنية للعمل النضالي، وإدارة العملية النضالية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، يجتمع اليوم، مع قيادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وكذلك قادة الفصائل بمكتب يحيى السنوار بمدينة غزة.