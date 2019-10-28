شؤون فلسطينية

شاهد: نشطاء "سوشيال ميديا" يردون على تصريحات السنوار بهشتاق (#جاهزين)

شاهد: نشطاء "سوشيال ميديا" يردون على تصريحات السنوار بهشتاق (#جاهزين)
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الاثنين، هشتاق حمل اسم (جاهزين) وذلك رداً على تصريحات رئيس حركة حماس يحيى السنوار بجهوزية حركته للانتخابات. 

ونشر النشطاء عدة تعليقات على تصريحات السنوار، بتأكديهم أن الشعب الفلسطيني بدوره جاهز للانتخابات التي حُرم منها منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. 

يذكر أن السنوار، أكد على جهوزية حركته للانتخابات الفلسطينية دوماً، قائلاً: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا".









أخبار ذات صلة

جامعة فلسطين تستضيف ورشة عمل توعوية حول &#34;تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل&#34;

جامعة فلسطين تستضيف ورشة عمل توعوية حول "تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل"

رزق بها والدها بعد 12 عاما: المتفوقة سمر تناشد الرئيس ووزيرة الصحة الاسراع بعلاجها

رزق بها والدها بعد 12 عاما: المتفوقة سمر تناشد الرئيس ووزيرة الصحة الاسراع بعلاجها

حقوقيون: المادة 330 ليست المناسبة لجريمة قتل إسراء غريب.. ويجب استخدام هذه المواد

حقوقيون: المادة 330 ليست المناسبة لجريمة قتل إسراء غريب.. ويجب استخدام هذه المواد

غنام: لُقمة الفلاح الفلسطيني مُغمسة بالدم وشعبنا متشبث بأرضه كالزيتون

غنام: لُقمة الفلاح الفلسطيني مُغمسة بالدم وشعبنا متشبث بأرضه كالزيتون

رأفت: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية احترام للحق الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني

رأفت: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية احترام للحق الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع لجنة الانتخابات بغزة

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع لجنة الانتخابات بغزة

الكيلة: جدولنا تسديد الديون لمشفى المُطلع وقريباً سيتم توظيف 500 كادر طبي

الكيلة: جدولنا تسديد الديون لمشفى المُطلع وقريباً سيتم توظيف 500 كادر طبي

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين تستضيف ورشة عمل توعوية حول &#34;تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل&#34;

جامعة فلسطين تستضيف ورشة عمل توعوية حول "تعزيز الخطاب الشبابي الإعلامي المستقل"

رزق بها والدها بعد 12 عاما: المتفوقة سمر تناشد الرئيس ووزيرة الصحة الاسراع بعلاجها

رزق بها والدها بعد 12 عاما: المتفوقة سمر تناشد الرئيس ووزيرة الصحة الاسراع بعلاجها

غنام: لُقمة الفلاح الفلسطيني مُغمسة بالدم وشعبنا متشبث بأرضه كالزيتون

غنام: لُقمة الفلاح الفلسطيني مُغمسة بالدم وشعبنا متشبث بأرضه كالزيتون

رأفت: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية احترام للحق الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني

رأفت: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية احترام للحق الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

تيسير خالد: يبدو أن (جاريد كوشنير) لم يتعلم الدرس بعد

تيسير خالد: يبدو أن (جاريد كوشنير) لم يتعلم الدرس بعد

الأسير المصاب بالسرطان &#34;أبو وعر&#34; يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

الأسير المصاب بالسرطان "أبو وعر" يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة تحت بند &#34;الوضع بالشرق الأوسط&#34; وكلمة لفلسطين

اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة تحت بند "الوضع بالشرق الأوسط" وكلمة لفلسطين

منوعات

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذ طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

عربي

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟