شاهد: نشطاء "سوشيال ميديا" يردون على تصريحات السنوار بهشتاق (#جاهزين)
خاص دنيا الوطن
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الاثنين، هشتاق حمل اسم (جاهزين) وذلك رداً على تصريحات رئيس حركة حماس يحيى السنوار بجهوزية حركته للانتخابات.
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الاثنين، هشتاق حمل اسم (جاهزين) وذلك رداً على تصريحات رئيس حركة حماس يحيى السنوار بجهوزية حركته للانتخابات.
ونشر النشطاء عدة تعليقات على تصريحات السنوار، بتأكديهم أن الشعب الفلسطيني بدوره جاهز للانتخابات التي حُرم منها منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
يذكر أن السنوار، أكد على جهوزية حركته للانتخابات الفلسطينية دوماً، قائلاً: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا".
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