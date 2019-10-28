شؤون فلسطينية

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى المستشفى.. وأربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
الأسيرة هبه اللبدي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (97) يوماً على التوالي، يليه من حيث المدة الأسير أحمد زهران المضرب منذ (37) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (35) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي منذ (35) يوماً.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الاثنين، أن إدارة معتقلات الاحتلال، نقلت الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً) إلى مستشفى (بني تسيون) الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعها الصحي، ومن المفترض أن تُعقد اليوم لها جلسة محكمة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

وتواصل سلطات الاحتلال، رفضها الاستجابة لمطلب الأسير إسماعيل علي، الذي وصل لمرحلة صحية خطيرة بعد (97) يوماً على الإضراب، خاصة بعد أن استنفد كافة المحاولات والجولات في محاكم الاحتلال، وكان آخرها في العليا التي رفضت الالتماس المقدم باسمه ضد اعتقاله الإداري.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال، قد نقلت الأسير مصعب الهندي وهو من بلدة تل في نابلس، إلى معتقل (عيادة الرملة) وذلك بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، علماً أن الهندي تعرض لعمليات نقل متكررة منذ شروعه بالإضراب، كان آخرها إلى زنازين معتقل (أوهليكدار) وذلك قبل نقله مؤخراً إلى الرملة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أمر اعتقال إداري، بحق الأسير أحمد زهران، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة.

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