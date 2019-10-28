السنوار: حماس جاهزة للانتخابات دوماً وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على جهوزية حركته للانتخابات الفلسطينية دوماً، قائلاً: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا".
وأضاف السنوار، في كلمة مقتضبة للصحفيين، خلال اجتماع قادة الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية: "نحتكم للشعب الفلسطيني، ولن نختلف معه في يوم من الأيام".
وتابع السنوار: "جاهزون للانتخابات دوماً، وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية في تاريخ شعبنا، خلال العقود الماضية".
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على جهوزية حركته للانتخابات الفلسطينية دوماً، قائلاً: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا".
وأضاف السنوار، في كلمة مقتضبة للصحفيين، خلال اجتماع قادة الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية: "نحتكم للشعب الفلسطيني، ولن نختلف معه في يوم من الأيام".
وتابع السنوار: "جاهزون للانتخابات دوماً، وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية في تاريخ شعبنا، خلال العقود الماضية".
يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، يجتمع اليوم، مع قيادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وكذلك قادة الفصائل بمكتب يحيى السنوار بمدينة غزة.
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